Memphis: Auf den Spuren von Martin Luther King

„Meine Enkelin geht aufs College - und ist sehr stolz, dass sie das u. a. ihrer Großmutter zu verdanken hat“, erzählt Bertha Rogers Looney. Die 76-Jährige war eine der „Memphis State 8“, der acht Studenten, die 1959 als erste Afroamerikaner die Universität von Memphis besuchten. „Die Polizei musste uns am ersten Tag begleiten, uns schlug so viel Hass entgegen. Wir acht gegen 8000 Weiße. Ich dachte nicht, dass ich den Tag überstehen werde.“ Die rüstige Dame erzählt ihre Geschichte an diesem Abend den Schülern in der Stax Academy, die unterprivilegierten Jugendlichen mit Musik eine bessere Zukunft eröffnet. Gleich nebenan lag einst das legendäre Stax-Records-Studio, heute ein klingendes Museum, das an die goldenen Tage des Plattenlabels erinnert. An die 60er-Jahre, als Isaac Hayes, Wilson Pickett, Otis Redding u. v. m. den souligen Sound des Civil Rights Movement lieferten. „Wir sind so weit gekommen. Aber ich hoffe, ich erlebe noch, dass die meisten jungen Afroamerikaner studieren können. Bildung ist der Schlüssel für alles“, meint Looney abschließend - und gratuliert einem Schüler: Er wurde an der renommierten „Ole Miss“ aufgenommen. Der University of Mississippi, die 1962 traurige Schlagzeilen machte, als die Einschreibung des ersten schwarzen Studenten James Meredith zu schweren Gewaltausbrüchen und einem Militäreinsatz führte.