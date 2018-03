Kampf gegen illegale Tiertransporte

Um dem illegalen Tierhandel und Transport in Richtung Italien einen Riegel vorzuschieben, wurden am Dienstag bei einer grenzüberschreitenden Schwerpunktkontrolle in Arnoldstein mehr als 500 Fahrzeuge kontrolliert: Es gab 68 Anzeigen. In einem Transporter entdeckten die Beamten eingepferchte Kälber.