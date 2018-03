Fisch mit gutem Gewissen genießen

Erdäpfel-Fischeintopf (4 Personen)

Zutaten:

200 g Wurzelwerk (Sellerie/ Karotte/ Petersilwurzel)

1 Zwiebel

30 g Butter

3 EL edelsüßes Paprikapulver

1 l Suppe auf pflanzlicher Basis

450 g speckige Erdäpfel

150 g Karotten

3 Knoblauchzehen zerdrückt

Salz

Pfeffer

500 g Waller (Wels)

Saft von 1/2 Bio-Zitrone

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Wurzelwerk grob reiben, Zwiebel schälen, kleinwürfelig schneiden und beides in Butter anrösten. Paprikapulver zugeben, mit Suppe aufgießen, etwa 20 Min. kochen lassen und pürieren. Erdäpfel schälen, Karotten putzen und beides in dünne Scheiben schneiden, in den pürierten Eintopf geben, mit Knoblauch, Salz und Pfeffer würzen und etwa 20 Min. kochen lassen. Fischfilets in Stücke schneiden, mit Zitronensaft beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen, zum Eintopf geben und bei geringer Hitze etwa 10 Min. leicht kochen lassen.

Schwarzwurzelsuppe mit Räucherfisch (für 4 Personen)

Zutaten:

600 g Schwarzwurzeln

1/2 Zwiebel

1 EL Butter

1/8 l Weißwein

3/4 l Gemüsesuppe

1/8 l Schlagobers

Salz

Pfeffer

Saft einer 1/2 Zitrone

100 g Knollensellerie

2 Räucherforellenfilets

1 EL Dille (gehackt)

Zubereitung:

Die geschälten Schwarzwurzeln in ca. 1/2 cm dicke Scheiben schneiden. Sellerie schälen und klein würfelig schneiden. Zwiebeln schälen, fein hacken und gemeinsam mit den Schwarzwurzeln und dem Sellerie in Butter anschwitzen, mit Weißwein und Gemüsebrühe aufgießen und aufkochen. Schlagobers zugießen und die Suppe etwa 15 Minuten köcheln lassen. Forellenfilets in Stücke schneiden, Gräten auszupfen.

Suppe mit Stabmixer pürieren, mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. Forellenstücke zugeben und mit gehackter Dille bestreut servieren.