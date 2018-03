228 Flaschen Champagner für 41 EU-Sitzungstage ...

Deutliche Kritik üben die Rechnungsprüfer des EU-Parlaments an den Ausgaben der europäischen Rechten. Dem Haushaltskontrollausschuss zufolge gibt es das Jahr 2016 - in dem laut Sitzungskalender 41 Fraktionssitzungstage stattfanden - betreffend etliche offene Fragen zum Finanzgebaren der rechten Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit (ENF), bei der neben Parteien wie Marine Le Pens Front National und Geert Wilders Partei für die Freiheit auch die FPÖ Mitglied ist. In einer Stellungnahme der Finanzprüfer ist unter anderem die Rede von Verletzungen der Regeln des EU-Parlaments, Unklarheiten bei Auftragsvergaben und schlechtem Finanzmanagement. Es wird auch die Frage aufgeworfen, wofür 228 Flaschen Champagner benötigt und in Rechnung gestellt wurden ...