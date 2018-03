Range Rover als Hybrid - wie passt das zusammen?

Natürlich stellen sich ein paar Grundsatzfragen: Passt ein Vierzylinder zu einem Range Rover? Kann ein Fast-2,5-Tonnen-SUV umweltfreundlich sein? Will man sein Auto wirklich für ein paar Kilometer elektrische Reichweite jeden Tag (vielleicht sogar mehrmals) an die Steckdose hängen? Ist der Preisvorteil durch den Wegfall der NoVA ein Kaufargument in Kreisen, wo Autos grundsätzlich sechsstellig kosten?