Battle Royale: Der Showdown steigt am Smartphone!

Der Showdown findet am Handy statt

Im Kampf um neue Spieler drängen nun beide Rivalen auf das Smartphone. „PUBG“ steht auf Android- und iOS-Geräten bereits in der Mobilversion zur Verfügung und hat es seit der Veröffentlichung Anfang der Woche bereits in 100 Ländern an die Spitze der App-Store-Charts geschafft. „Fortnite“ ist am iPhone bereits verfügbar, die Android-Version ist wegen des höheren Optimierungsaufwandes – immerhin muss sie auf deutlich mehr Geräten als die iOS-Version laufen – noch in Arbeit.