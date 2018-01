„PUBG“: 120 Cheat-Entwickler bei Razzia verhaftet

So funktioniert „Playerunknown’s Battlegrounds“

Das Spielprinzip von „PUBG“ – das Game hält sich seit Monaten an der Spitze der Charts im Spiele-Marktplatz Steam - begeistert derzeit rund 27 Millionen Spieler. In dem Multiplayer-Shooter springen Dutzende Spieler aus dem Flugzeug auf eine weitläufige Karte und kämpfen dort – jeder gegen jeden – ums Überleben. Das Ziel der Partien erinnert an den Actionstreifen „Hunger Games“: Wer am Ende noch steht, gewinnt.