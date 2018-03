Nur hohen Mietpreise sorgen für Unzufriedenheit

Argumente für Hochhaus-Bau

„In Linz und Linz-Land leben 42 Prozent in Genossenschaftswohnungen, in Gmunden und Vöcklabruck tut dies nur jeder Zehnte“, erklärt Hajek. Rund die Hälfte der Vöcklabrucker wohnt in Einfamilienhäusern, im Zentralraum weniger als ein Viertel. Laut dem Linzer Bürgermeister und Städtebundchef Klaus Luger erleben die Städte wieder eine Renaissance, die viel Zuzug bedeutet: „Das stellt uns vor große Herausforderungen. Die Menschen wollen viele Grünflächen und dazu leistbares Wohnen bei viel Wohnraum. Ohne Verdichtung und einem Bau in die Höhe wird das sicher nicht gehen!“