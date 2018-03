Unfall verändert das ganze Leben

„Ich musste alles neu lernen, schreiben, gehen, lesen, reden“, schildert der Lungauer. An Sport war nicht mehr zu denken. Auch in seinen Beruf als gelernter Tischler konnte er nicht zurück. Viele Reha-Aufenthalte und zwei Jahre später war es zumindest so weit, dass Prodinger wieder an eine Arbeit denken konnte. „Ich wollte nicht von anderen abhängen. Aber beim AMS haben sie mir wenig Hoffnung gemacht.“ Prodinger konnte anfangs bei der Post arbeiten. „Danach wollten sie mich schon in Frühpension schicken“, erzählt der Lungauer. Doch er gab nicht auf. Prodinger entdeckte einen Imbiss für sich, pachtete einen Grund und arbeitete so fleißig, dass er wieder auf eigenen Beinen stehen konnte. „Nach acht Jahren konnte ich den Grund kaufen und eine neue Imbisshütte errichten.“ Prodingers Bosna werden zu Recht als die Besten im Lungau bezeichnet. Immerhin bereitet er sie mit Liebe und den richtigen Zutaten zu. Und auch das einfache Paar Frankfurter wird in Onkel Tom’s Hütte, wie er sein Refugium nennt, gerne verzehrt.