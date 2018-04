Stillen als Kalziumräuber

Für die Knochenbildung benötigt das ungeborene Kind Kalzium, das während der Schwangerschaft dem mütterlichen Skelett entzogen wird. In der Regel schützt das während dieser Zeit reichlich im Körper gebildete Hormon Östrogen den Stützapparat der Mutter vor einem zu hohen Mineralverlust. Dieser Schutz geht jedoch nach der Geburt durch das Sinken des Östrogenspiegels wieder verloren. In der Stillphase kann das Neugeborene daher täglich bis zu 150 Milligramm Kalzium aufnehmen. Ist die Mutter nicht in der Lage, diesen Verlust zu kompensieren, nimmt ihre Knochendichte ab.