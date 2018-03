Internet lässt Jugendliche „in der Luft hängen“

Papst Franziskus warnt in dem Buch „Gott ist jung“ vor den Auswirkungen des Internets auf Jugendliche. „Das Internet gibt den Jugendlichen das Gefühl, Teil einer einzigen großen Gruppe zu sein“, zitierte die „Augsburger Allgemeine“ aus dem Buch, das am Dienstag in zehn Sprachen erscheint.