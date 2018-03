„Support-Mitarbeiter“ plündert Krypto-Geldbörse

Ein 34-jähriger Oberösterreicher ist einem Betrug mit Kryptowährungen zum Opfer gefallen. Er erlaubte einem angeblichen Support-Mitarbeiter einer Krypto-Handelsplattform via Fernwartungssoftware Zugriff auf seine elektronische Geldbörsen, sogenannte Wallets. Dieser verschob das virtuelle Geld im Wert von rund 20.000 Euro aber in seine eigene Tasche, berichtete die Polizei am Dienstag.