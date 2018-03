Messer im Zug: 19-Jähriger drohte mit Umbringen

Gefährlicher Zwischenfall in einem Zug der ÖBB. Montag reiste gegen 17.30 Uhr ein Deutscher von Simbach am Inn nach Braunau (Innviertel). Kurz vor dem Bahnhof in Braunau wollte ein Kontrolleur den Fahrschein sehen. Scheinbar zu viel für den 19-jährigen Zugreisenden.