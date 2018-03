Lügen verbreiten sich schneller als die Wahrheit

Mit gezogener Waffe stürmt im Dezember 2016 ein Mann in eine kleine Pizzeria in der US-Hauptstadt Washington. Er will dort einen Kinderpornoring ausheben, in den angeblich Hillary Clinton verwickelt ist. Doch der vermeintliche Pornoring entpuppt sich als Falschmeldung, der der Vater zweier kleiner Töchter aufgesessen war - weit gestreut auch via Twitter. Nun haben sich US-Forscher um Sinan Aral vom Massachusetts Institute of Technolog genauer mit der Verbreitung unwahrer Inhalte auf dem Kurznachrichtendienst beschäftigt. Ergebnis: Falsche Behauptungen und Nachrichten verbreiten sich schneller und erreichen mehr Menschen als richtige Informationen.