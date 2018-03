Darum geht Ihre Uhr um sechs Minuten nach

In erster Linie seien laut Gruber nur Synchronuhren betroffen, die in älteren Elektrogeräten eingebaut sind. Hier fehlt der sogenannte Taktgeber, die Uhr läuft also nicht über Funk, sondern bezieht ihren Impuls aus dem Stromnetz. Und genau dort wird durch die extreme Winterkälte der vergangenen Wochen mehr Strom verbraucht als eingespeist.