Tote durch resistente Keime

In Österreich werden jährlich 71 Tonnen Antibiotika verbraucht. „Hauptursache für die zunehmende Unwirksamkeit dieser Arznei ist unsachgemäßer Einsatz“, betont Mag. Dr. Ulrike Porsche aus Salzburg bei der Apothekertagung in Schladming (Stmk.). Auch OA Dr. Rainer Gattringer, Institut für Hygiene, Mikrobiologie und Tropenmedizin, KH der Elisabethinen Linz, hakt hier ein: „Gerade in Grippezeiten werden viel zu oft Antibiotika geschluckt.“ Auslöser von Erkältung und Influenza sind aber Viren, gegen die diese Arzneien wirkungslos sind.