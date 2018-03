Audi dominiert das DEKRA-Zuverlässigkeits-Ranking

Insgesamt werden 522 Fahrzeugmodelle in die Bewertung aufgenommen, die jeweils bis zu 200.000 Kilometer auf dem Tacho haben können. Beurteilt werden sie in neun Fahrzeugkategorien sowie in Laufleistungsklassen, die in 50.000er-Schritten gestuft sind, statt nach dem Alter bzw. Baujahr. Dazu wird ein Mängelindex ermittelt: Zu seiner Berechnung wird vom prozentualen Anteil der Fahrzeuge ohne Mängel der Wert der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln abgezogen (Bestwert wäre 100).