Bub (7) stürzt aus Sessellift - schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein sieben Jahre alter Bub aus den Niederlanden am Mittwochvormittag in Kärnten zugezogen, als er kurz vor dem Ausstieg aus einem Sessellift in die Tiefe stürzte. Das Kind war gemeinsam mit fünf weiteren Erwachsenen in dem Sechser-Sessel gefahren - einer von ihnen hatte auch den Bügel geöffnet -, diese fuhren jedoch noch während der Bergung des schwer verletzten Schülers einfach davon.