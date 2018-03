Macht Wasser schön?

Anti-Aging-Wunder

Falten einfach wegcremen, schön wär’s! Tatsächlich lässt sich nur das Erscheinungsbild von Krähenfüßen und Co. beeinflussen, das ist aber immerhin auch schon etwas. So gibt es z. B. Filler, die sich in jede kleine Vertiefung legen und sie optisch ebnen. Aufpolsternde, feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe haben ebenfalls Soforteffekt und Hyaluronsäure verhindert Wasserverlust, das lässt die Haut gleich praller erscheinen.