Feinstaubalarm in Nichtraucherzonen

"Die Konzentration an feinstem Nanostaub ist in Nichtraucherbereichen von Lokalen meist deutlich höher als an stark befahrernen Straßen und oft nicht wahrnehmbar", betont Dipl. Ing. Peter Tappler Innenraumklimatologe aus Wien. Das kann in Verbindung mit vielen andern Stoffen im Tabakrauch zu schweren gesundheitlichen Folgen führen, wie z. B. Reizung der Atemwege, Asthmaanfälle und erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen.