ÖVP legt weiter zu

Wenig überraschend zeichnet auch der renommierte Meinungsforscher Peter Hajek (Public Opinion Strategies) in einer neuen Sonntagsfrage im Auftrag der NEOS unter 802 Wahlberechtigten (Schwankungsbreite +/- 3,5%) kein anderes Ergebnis: Demnach erzielt die ÖVP aktuell durchschnittlich einen Wert von 37 Prozent (zwischen 33 und 41 Prozent). Somit konnte sie in den vergangenen Wochen ihren Vorsprung sogar leicht ausbauen: Im Dezember lag sie noch in einer vergleichbaren Umfrage bei 34 Prozent – ein Zuwachs von drei Prozentpunkten innerhalb weniger Wochen. Und ein sattes Plus gegenüber dem Ausgangswert von 2013: Damals konnte sich die Volkspartei mit „nur“ 29 Prozent den Landeshauptmann-Sessel in einer Dreierkoalition sichern.