So minimal wirkt Sparkurs bei Asyl und Integration

Asylwerber gibt es in Salzburg so wenig wie seit 20 Jahren nicht. In der Grundversorgung befinden sich 1506 Menschen, darunter 968 ukrainische Kriegsvertriebene. Rund 30 Prozent sind Kinder und Jugendliche. Allein heuer hat das Land 18 Quartiers-Standorte mit 264 Plätzen geschlossen. Leer blieb eben auch das Reservequartier auf dem Gelände der Asfinag bei Salzburg-Mitte – die Schließung sei eine logische Konsequenz, weitere Schließungen werden gerade geprüft.