Bundesheer probte den Cyber-Ernstfall in Wien

In der Wiener Stiftskaserne hat das Bundesheer von Mittwoch auf Donnerstag das Eskalieren einer Cyberkrise in einem Planspiel simuliert. In der ressortübergreifenden Übung ASDEM18, an der unter anderem fünf Ministerien beteiligt waren, ging es vor allem um die Verteilung der Kompetenzen im Fall des Falles. Diese "wandern" im Verlauf zu den Agenden des Bundesministeriums für Landesverteidigung (BMLV).