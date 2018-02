Illegale Polizeistreife auf Tour in Kärnten

Eine illegale Zivilstreife ist derzeit offenbar in Kärnten auf Tour: Eine Autofahrerin wurde in Steindorf (Bezirk Feldkirchen) am Dienstagabend von zwei unbekannten Männern angehalten. Diese waren mit einem Range Rover mit Blaulicht und eingebauter Polizei-Leuchtschrift unterwegs. Bei der Polizei weiß man jedoch gar nichts davon...