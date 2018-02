BMW M3: Gib zum Abschied leise, nein, laut Vollgas

Klar: So einfach ist es nicht, ein längst in Produktion befindliches Auto nachzurüsten. Es braucht viel Platz, und der ist naturgemäß bei jedem Auto bis zum Maximum ausgenutzt. Beim M4 wird deshalb die Carbon-Kardanwelle durch eine aus Stahl ersetzt, beim M3 scheint das nicht zu reichen - oder es ist dem Hersteller zu teuer, das ganze Zulassungs- und sonstwie-Procedere zu durchlaufen, da der Viertürer sich ja nicht so rasend gut verkauft. Oder aber der Nachschub an Partikelfiltern seitens der Zulieferer reicht nicht. Woran es genau liegt, darüber wird man bei BMW keine abschließende Auskunft bekommen.