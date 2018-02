Illegale Wohnungsbordelle in Innsbruck geschlossen

Standort verlagert, um Polizei zu entgehen

Wie Erhebungen ergaben, war diese „Damen WG“ in identer Besetzung bereits vergangene Woche in einem Ferienappartement in der Nähe des Hauptbahnhofes Innsbruck eingemietet gewesen. Gebucht über dieselbe Internet-Plattform. Laut Polizei vermutlich deshalb, um dort der illegalen Wohnungs-Prostitution nachzugehen. „Sie haben wohl mit dem Zweck, den Strafverfolgungsbehörden die Ermittlungen zu erschweren, in Intervallen von wenigen Tagen ihren Aufenthaltsort verlagert“, heißt es im Polizeibericht. In der zweiten nun polizeilich geschlossenen Wohnung im Stadtteil Kranebitten empfing eine Bulgarin (40) ihre Freier und bot ihre "Liebesdienste" an.