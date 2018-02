Iraner dürfen Olympia-Smartphone behalten

Der Präsident des Organisationskomitees der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hat am Samstag mit einem Entschuldigungsschreiben an den Verantwortlichen des Iranischen Olympischen Komitees versucht, die Smartphone-Affäre zu beenden. Diese hatte sich in den letzten Tagen zum diplomatischen Zwischenfall auf Olympia-Ebene ausgewachsen.