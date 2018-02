Liebesmenü zum Valentinstag

Granatapfel mit Garnelen



Zutaten:

- ½ kalte Honigmelone1 EL Granatapfelsirup

- 2 EL Zitronensaft

- 6 mittelgroße Garnelen ohne Kopf und Schale, entdarmt

- 2 EL Olivenöl plus Öl zum Beträufeln

- 1 EL Granatapfelkerne

- 100 ml eiskalter Prosecco

- Meersalz, Pfeffer, Basilikum



Zubereitung:

Melone schälen, entkernen und in grobe Stücke schneiden. In ein hohes Gefäß geben und fein pürieren. Granatapfelsirup und Zitronensaft unterrühren. Bis zum Servieren kalt stellen. Garnelen abwaschen und trocken tupfen. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Garnelen mit Salz und Pfeffer würzen sowie von beiden Seiten scharf anbraten – sie sollten innen noch glasig sein. Auf kleinen Tellern anrichten, mit Basilikum und Granatapfelkernen garnieren und mit Olivenöl beträufeln. Melonenpüree in Gläser füllen und mit Prosecco aufgießen.