„Jetzt kann ich meine Zwillinge schupfen“

„Ich hätte die Leine einfach loslassen sollen“, weiß Emanuel Thanhoffer jetzt. „Dann hätte ich mir die Sehne an der Schulter beim Wakeboarden auf der Donau auch nicht so schwer eingerissen! Sie war ja zuvor schon recht,beleidigt‘, weil ich sie mir während meiner Handballerkarriere sehr oft verletzt habe.“ Der 41-Jährige litt unter einer Ruptur der Rotatorenmanschette (aus vier Muskeln bestehende Gruppe im Schulterbereich), eine der häufigsten Ursachen für Probleme in dieser Körperregion. „Ich hatte so starke Beschwerden, dass ich beim Umdrehen im Bett immer wieder aufwachte. Einen Teller über den Tisch zu reichen, schaffte ich ebenfalls nicht mehr“, erinnert sich der Wiener. „Vor einem Eingriff versuchen wir immer, die Schmerzen mit konservativen Methoden wie Heilgymnastik, Physio- oder Faszientherapie in den Griff zu bekommen. Zu früh zu operieren bringt nichts!“, so Dr. Peter Buxbaumer vom Orthopädie und Schmerztherapiezentrum Meidling. „Da jedoch – immer ein starker Anhaltspunkt – die Nächte für Herrn Thanhoffer trotz Behandlung immer quälender wurden und die Schulter bereits vorbelastet war, entschloss sich der Patient zum Eingriff.“