Roboter muss zum Schweigen gebracht werden

Weil er einen Vortrag des türkischen Kommunikationsministers Ahmet Arslan zur Internetsicherheit unterbrach, hat ein vermeintlich intelligenter Roboter zum Schweigen gebracht werden müssen. Während eines Vortrags des Ministers zur Internetsicherheit am Dienstag in Ankara sagte der auf der Bühne platzierte Roboter vom Typ "Sanbot Elf": "Sprich langsam, ich verstehe nicht, was Du sagst."