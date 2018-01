Intel warnt vor Update für seine Prozessoren

Der US-Chipriese Intel hat vor "unvorhersehbaren" Problemen durch Updates gewarnt, die die jüngst bekannt gewordenen Sicherheitslücken Spectre und Meltdown in Millionen Computerprozessoren weltweit stopfen sollten. Sie könnten bei älteren Core-i-Prozessoren der vierten und fünften Generation ("Haswell", "Broadwell") zu einer höheren Zahl an Neustarts und anderem unberechenbaren Verhalten der Rechner führen, so Intel-Manager Navin Shenoy am Montag in einem Blogeintrag.