Was essen natürlich Schlanke?

Sie denken, das wäre mit Selbstkontrolle genauso zu schaffen? Das wurde mit dem „Milchshake-Experiment“ widerlegt, wie Ernährungswissenschafterin und Initiatorin des „österreichischen Genussbarometers“ Mag. Marlis Gruber in ihrem Buch „Mut zum Genuss“, Verlag edition a, berichtet. Die Studienteilnehmer wurden in „stark gezügelte“ und „wenig gezügelte“ Esser eingeteilt. Dann erhielten sie Milchshakes, bevor sie Eiscreme essen durften – so viel sie wollten. Während die an sich Undisziplinierten nach dem Genuss der Shakes nur noch wenig Eis verputzten, ließen jene Probanden, die sich ansonsten an strenge Kalorientabellen halten, nach dem Überschreiten ihrer selbst auferlegten Grenzen alle Hemmungen sausen und aßen bis zum Umfallen