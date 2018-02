Bitcoin-Miner blitzen bei Energiekonzern Enel ab

Um die größte und bekannteste Cyberdevise Bitcoin herzustellen, müssen Hochleistungscomputer den ganzen Tag lang komplexe Algorithmen berechnen. Einige Experten schätzen, dass dabei in einem Jahr so viel Strom verbraucht wird, wie das Land Dänemark im gleichen Zeitraum benötigt. Die Regierung Chinas, wo sich zahlreiche Rechenzentren für das Mining befinden, will der Branche den Strom abdrehen.