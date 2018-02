Neue Datenschutz-NGO von Max Schrems kann loslegen

Etwa 2500 Privatpersonen und zahlreiche Institutionen haben in die Durchsetzung ihres Rechts auf Datenschutz investiert, informierte noyb ("none of your business"). Die privaten Unterstützer sorgen mit durchschnittlich über 75 Euro pro Jahr für die Finanzierung der NGO. Der Großteil kommt aus dem deutschen Sprachraum. 1150 Spender stammen aus Deutschland, 860 aus Österreich und 65 aus der Schweiz. Als Mindestfinanzierung wurden 250.000 Euro veranschlagt, das große Ziel war eigentlich die Sammlung von 500.000 Euro.