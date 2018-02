Musik-Streaming legt um 68 Prozent zu

Der Verband der österreichischen Musikwirtschaft IFPI hat Grund zur Freude: 145,4 Millionen Euro wurden im Vorjahr am Musikmarkt in Österreich umgesetzt, was einem Plus von 6,1 Prozent entspricht. Verantwortlich war dafür allen voran das Streaming-Segment, das laut IFPI-Präsident Dietmar Lienbacher ein "rasantes Wachstum" verzeichnete. Wichtigste Umsatzbringer blieben aber physische Tonträger.