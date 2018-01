Unsere Wirtschaft wächst weiter dynamisch

Wachstum im Gesamtjahr 2017 leicht unter letzten Prognosen

Mit real 2,9 Prozent BIP verfehlte das BIP im Gesamtjahr 2017 nach vorläufiger Berechnung die letzte Prognose der Institute von Dezember geringfügig. Das Wifo ging damals von 3,0 Prozent Plus aus, das Institut für Höhere Studien sogar von 3,1 Prozent. Im Jahr 2016 hatte die Wirtschaftsleistung in Österreich lediglich um 1,5 Prozent zugelegt. "Auch zu Jahresende wuchs die österreichische Wirtschaft auf breiter Basis", so die Wifo-Experten zum abgelaufenen Jahr. Die konjunkturelle Dynamik des privaten Konsums blieb demnach stark, die privaten Konsumausgaben - samt privaten Organisationen ohne Erwerbszweck - stiegen um 0,4 Prozent. Die öffentlichen Konsumausgaben wuchsen mit 0,6 Prozent im vierten Quartal etwas stärker.