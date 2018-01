Wenn Biene Maja in der Pfanne landet

In Österreich seit Jänner klare Leitlinien

In Österreich sind die Krabbler daher auf dem Vormarsch, sind in immer mehr Küchen gerne gesehen – als Zutat. Das Lebensministerium hat im vergangenen Jahr eine eigene Leitlinie für Insekten als Lebensmittel herausgegeben. Sie enthält Vorschriften zur Zucht, Tötung und welche Arten in welchem Stadium verkauft werden dürfen. Derzeit sind bei uns zehn Arten als Lebensmittel gekennzeichnet (Siehe Daten-Fakten). Seit 1. Jänner 2018 können Hersteller eine Zulassung für insektenhaltige Produkte bei der EU beantragen.