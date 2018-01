BeoPlay E8: Wahrhaftig kabellose Ohrhörer im Test

Der sogenannte Transparency-Modus macht dagegen, was er verspricht: Er lässt auf Knopf- bzw. Ohrmuscheldruck Umweltgeräusche durch. Wie stark der Filter wirkt, lässt sich ebenfalls per App definieren. So lässt die Einstellung "Social" beispielsweise zu gleichen Teilen Musik und Geräusche von außen ans Ohr, während das Pendler-Preset den Träger akustisch abschottet.