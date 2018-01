Österreicher gegenüber digitaler Zukunft skeptisch

Kryptowährung statt Bargeld, autonome Verkehrsmittel oder Lieferservice per Drohnen – einer derart digitalen Zukunft sehen die meisten Österreicher skeptisch entgegen, wie eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Spectra in Linz zeigt. Am aufgeschlossensten für solche Entwicklungen zeigen sich demnach noch die unter 30-Jährigen.