„Subnautica“: Unterwasser-Survival im Alien-Ozean

Nach längerer Early-Access-Testphase auf Steam hat das Entwicklerstudio Unknown Worlds Entertainment sein Unterwasser-Survivalspiel "Subnautica" fertig gestellt. In dem Erkundungsspiel strandet man als Raumfahrer auf einem unerforschten Wasserplaneten, auf dem es nur einen Weg gibt: in die Tiefe. Spielerisch wird ein Mix aus Erkunden, Crafting und Basenbau geboten. Die hübsch ausgearbeitete Unterwasserwelt mit extraterrestrischer maritimer Fauna und Flora hebt das Game von anderen Genrevertretern ab. Das VR-fähige Spiel wird ab sofort für rund 21 Euro verkauft. "Subnautica" gibt es für den PC, Versionen für Xbox One und PS4 sind in Arbeit. Von der Steam-Community erhält der Titel gute Noten: Die Rezensionen fallen äußerst positiv aus.