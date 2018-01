Sri Lanka – Insel der Gegensätze

Unser Guide Pem Wickramasinghe hat lange in Deutschland gelebt. Dort hat er nicht nur unsere Sprache gelernt, ganz im Gegensatz zu seinen Landsleuten ist für ihn auch „Stress“ kein Fremdwort. „Hier bei uns ist das Leben noch nicht hektisch“, sagt Pem und fügt hinzu: „Gott sei Dank!“ Die Gemütlichkeit, die man in Sri Lanka an den Tag legt, mag tatsächlich mit etwas Göttlichem zu tun haben: Denn 70 Prozent der Bevölkerung sind Buddhisten. Und die haben ja den Ruf in sich zu ruhen. In einem Schrein im Tempel der alten Hauptstadt Kandy wird ein Zahn Buddhas aufbewahrt. Für die Buddhisten ist die Reliquie ein Heiligtum. Den Affen, die auf dem Dach abfangen spielen, dass die alten Ziegel nur so klappern, scheint das egal zu sein. „Sie machen alles kaputt“, sagt Pem.