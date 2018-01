Firefox 58 soll „ruckelfreies Internet“ bringen

Ebenfalls neu in Version 58: Ein verbessertes Screenshot-Tool, eine verbesserte Funktion zum Formular-Ausfüllen sowie eine Reihe von Sicherheits-Updates. Auch ein Tracking-Schutz wurde in den Browser integriert. Die aktuelle Version kann ab sofort direkt im Browser per Update-Funktion abgerufen oder auf der offiziellen Website des Projekts heruntergeladen werden. Das nächste Update wurde bereits angekündigt: Version 59 kommt Mitte März und soll die Bildwiederholrate im Browser noch weiter in die Höhe schrauben.