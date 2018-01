„Risiko beim Bitcoin kommt Casinobesuch gleich“

In der Tat kann sich der Wert von Bitcoins laufend binnen Sekunden um einige Prozent ändern. An Geschäftsabschlüsse in dieser „Währung“ ist nicht zu denken. Mehr noch: Unter Umständen würde sich bei einem fallenden Bitcoin-Markt binnen Sekunden die Marge für den Verkäufer in Luft auflösen. „Das ist einer jener Gründe, weshalb beispielsweise der Online-Handelsriese Amazon Bitcoins nicht als Zahlungsmittel akzeptiert."