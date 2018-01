Holländer kaufen Salzburger Kopierschutz-Schmiede

Geeignete Leute in diesem Bereich zu finden sei nicht einfach, sagte Blaukovitsch, der an der TU in Graz Nachrichtentechnik und Elektronik studiert hat. "Wir investieren auch sehr viel, die richtigen Leute zu finden und nach Salzburg zu bringen, wenn sie nicht in Salzburg sind." Man brauche vor allem Programmierer, die maschinennahe programmieren können, "also nicht GUI, User Interface, sondern sehr nahe an der CPU. Wenn wir Abgänger von Universitäten bei uns einstellen, dauert es ungefähr sechs Monate, bis wir ihnen auch noch einige von den Dingen beigebracht haben, die wir programmieren und die wir brauchen."