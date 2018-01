So abenteuerlich wird der neue „Tomb Raider“-Film

Warner Bros. hat einen neuen Trailer zum kommenden "Tomb Raider"-Film veröffentlicht. In der Neuauflage mimt Alicia Vikander ("Ex Machina") die beliebte Videospiel-Archäologin Lara Croft und muss auf einer mysteriösen Insel das Rätsel um das Verschwinden ihres Vaters lösen. Der Film lehnt sich erzählerisch an die gelungenen beiden jüngsten Teile der "Tomb Raider"-Reihe an und holt auch die Trinity-Fieslinge aus dem Spiel auf die Leinwand. Wie gut der neue Film geworden ist, wird sich schon bald zeigen. Am 15. März kommt der Streifen in die Kinos.