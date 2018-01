Früher Sprachenunterricht bringt nur wenig

Für die zwischen 2008 und 2017 durchgeführte Studie der Anglistin Simone Pfenninger von der Universität Salzburg wurden 800 Zürcher Gymnasiasten auf ihre Sprachkenntnisse im Fach Englisch untersucht. Dafür wurden die Kinder in vier Gruppen eingeteilt: Einsprachige Kinder, von Geburt an zweisprachige Kinder, Kinder, die bilingual und biliteral aufwuchsen (Lese- und Schreibfähigkeiten in beiden Muttersprachen) sowie, "sukzessiv zweisprachige Kinder" (Kinder mit Migrationshintergrund).



Jeweils die Hälfte der Schüler jeder Gruppe waren dabei "Frühenglischlernende" mit Englischunterricht bereits ab acht Jahren im Ausmaß von ein bis zwei Stunden pro Woche. Zu Beginn und am Ende der Gymnasialzeit wurden diverse Tests zu etwa Hörverständnis und Lernmotivationen durchgeführt.