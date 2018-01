Wiener Hotel setzt auf „Amazon-Rezeptionistin“

Zusätzlich läuft aber noch eine schlaue Technologie des Wiener Start-ups Gustaffo. Die auf Lösungen für die Hotellerie spezialisierte Firma von Gründer Thorsten Guggenberger wurde mit allen Informationen zum Hotel Zeitgeist gefüttert und bearbeitet sämtliche Anfragen, die Gäste über Alexa, aber auch WhatsApp, Facebook, Twitter und andere Wege so stellen. Vision ist ein rund um die Uhr verfügbarer digitaler Mitarbeiter, der in allen Sprachen kommuniziert. Und das menschliche Personal hat so mehr Zeit für individuelle Wünsche.