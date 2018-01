„Blue Monday“: Buchen gegen den Winterblues

Besonders in den nordischen Ländern ist die Urlaubssehnsucht groß: Spitzenreiter der Blue-Monday-Liste 2017 war Schweden mit einem Anstieg von 51 Prozent gegenüber allen anderen Montagen im Januar, so das Online-Reiseportal Opodo. Finnland und Norwegen folgen auf Platz zwei und drei. Die Deutschen befinden sich mit einem Anstieg von 13 Prozent im hinteren Mittelfeld. In der Schweiz dagegen ist die Buchungsstimmung am stabilsten - mit einem Anstieg von nur fünf Prozent wünscht sich die Alpennation scheinbar eher auf die heimische Piste als an den Pool.