Die „Overwatch League“ startet als Publikumsmagnet

Blizzard hat ein neues eSports-Spektakel gestartet: Die „Overwatch League“. Bei den ersten Matches, die am Donnerstagabend in einer eigens eingerichteten eSports-Arena in Los Angeles über die Bühne gingen, hatten die Veranstalter nicht nur offline volles Haus. Auch online verfolgten Hunderttausende Fans des Helden-Shooters die Matches zwischen Teams aus den USA, China und Südkorea.