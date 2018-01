Albanien - vergessene Perle an der Adria

Die Antike offenbart sich in Apollonia

... unweit der Stadt Fier. Unter den Römern war die dorische Siedlung ein bedeutendes Handelszentrum an der Küste Illyriens. Auf Geheiß seines Onkels Julius Caesar kam Octavian hierher, um Rhetorik, Kriegskunst und Griechisch zu studieren. Er ging als späterer Kaiser Augustus in die Geschichte ein. Überreste von Apollonias Tempeln, Theater und Marktplatz lassen sich noch besichtigen. Von listigen Handwerkern zeugen im nahen Kloster lebensgroße Statuen, meist ohne Kopf mit einem Loch zwischen den Schultern. Den Grund dafür verrät Jetmir: „Weil damals die Herrscher oft wechselten, mussten Aufträge rasch erledigt werden. So legten sich Bildhauer einen Vorrat an steinernen Figuren an, das fehlende Haupt wurde bei Bedarf hergestellt. Wer nicht rechtzeitig fertig wurde, hätte selbst den Kopf verloren.“